Grégory Sertic agressé en Italie, le témoignage glaçant

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, des affrontements ont eu lieu à Naples entre les Ultras de Francfort et les supporters du Napoli en marge du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, largement remporté par les Italiens (3-0).

Interdits de déplacement dans un premier temps par la municipalité de Naples, les supporters allemands ont finalement reçu le feu vert pour se rendre en Italie de la part du préfet. Erreur que les Italiens ne reproduiront sans doute pas à l’avenir puisque comme redouté, des affrontements ont éclaté dans le centre de Naples et aux abords du stade Diego-Armando-Maradona entre les supporters des deux clubs. Consultant pour Canal + en charge de commenter cette rencontre de Ligue des Champions, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l’Olympique de Marseille, Grégory Sertic, s’est retrouvé au cœur des affrontements. Au micro de la chaîne cryptée, le champion de France 2009 a livré un témoignage glaçant en faisant notamment savoir qu’il avait reçu des coups de la part des supporters de Naples et de Francfort.

Violents incidents en marge de Naples-Francfort

Ils ultras napolitains arrivent en bandes et capuchés chercher les ultras de Francfort, ça va mal finir cette histoire pic.twitter.com/pkWiBRiWh6 — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) March 15, 2023

« Je suis tombé à 500 mètres du stade dans une altercation entre supporters allemands et napolitains. Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand. J’ai malheureusement pris des coups. Mais bon, tout va bien, c’est l’essentiel. Maintenant ce qui est important c’est le foot » a expliqué Grégory Sertic au micro de Canal +. Nul doute que l’UEFA va se pencher dans les semaines à venir sur le cas de ce match entre Naples et Francfort et les deux clubs risquent de prendre cher. Ce sont surtout les Allemands qui pourraient écoper des sanctions les plus sévères, d’autant plus qu’ils ne sont pas à leur coup d’essai. A Marseille, plus tôt dans la saison en phase de groupes de la Ligue des Champions, des incidents avaient été déplorés dans la cité phocéenne ainsi que dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome. Tout comme à Barcelone, la saison dernière en Europa League, lorsque plus de 30.000 supporters de Francfort avaient garni à la surprise générale les travées du Camp Nou.