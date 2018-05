Au Real Madrid aussi, les sondages font mal à Benzema

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Toujours absent des plans de Didier Deschamps, Karim Benzema ne bénéficie pas d’une très belle cote de popularité en France. Et la tendance commence à traverser les Pyrénées.

A cause de sa saison décevante, l’attaquant du Real Madrid n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Zinédine Zidane. Et encore moins pour les socios madrilènes... En effet, le quotidien As a proposé aux supporters de composer leur onze idéal pour la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool ce samedi (20h45). Résultat, sur les 28 933 participants, la majorité d’entre eux placent Benzema sur le banc des remplaçants !

Les fans du Real attendent un 4-4-2 avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, qui a obtenu 16 029 votes contre 7 425 pour le Français. Un résultat accablant pour l’ancien Lyonnais, également victime de la forme du Gallois qui a marqué 5 buts lors de ses 4 derniers matchs. A croire que Benzema a perdu la confiance des supporters et des dirigeants qui souhaitent recruter un avant-centre cet été. Mais pas forcément celle de Zidane puisque la BBC est annoncée titulaire dans les compos probables des médias.