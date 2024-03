Officiel ‍: L'Arabie Saoudite se lance pour le Mondial 2034

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Sans surprise, l'Arabie Saoudite a confirmé être candidate à l'organisation de la coupe du monde 2034. La fédération saoudienne de football (SAFF) a posté sur X une vidéo de candidature, un message avec son projet décrit en quelques lignes, une affiche promotionnelle et son slogan « Growing. Together » (Grandir. Ensemble). Les Saoudiens devraient être les seuls candidats pour le Mondial 2034 alors que l'édition 2030 aura lieu en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. La coupe du monde 2034 doit avoir lieu obligatoirement en Asie et l'Australie, un temps intéressée, a déjà jeté l'éponge.