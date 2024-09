Fin de carrière pour Neymar, la peur monte

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Le PSG a fait une superbe affaire en vendant Neymar à Al-Hilal pour 90 ME à l’été 2023 puisque depuis, l’international brésilien a disputé cinq matchs en Arabie Saoudite avant de se blesser gravement.

Le dernier match de Neymar remonte au 18 octobre 2023. Opposé à l’Uruguay en match de qualification à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, Neymar s’est gravement blessé au genou. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain devrait déjà être de retour, si l’on se fie aux délais de récupération normaux à la suite de cette blessure. Habituellement, il faut entre six et huit mois pour revenir à la compétition après une rupture des ligaments croisés mais dans le cas de Neymar, cela est visiblement plus long car un an plus tard, le joueur de 32 ans n’a toujours pas effectué son retour avec Al-Hilal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Football (@pumafootball)

Les fans du club saoudien ont de quoi se montrer impatients puisque l’international brésilien n’a disputé que cinq matchs avec son nouveau club depuis son transfert en provenance du PSG il y a plus d’un an. L’optimisme n’est cependant pas de mise au sein d’Al-Hilal. Interrogé au sujet de sa star, l’entraîneur du club saoudien, Jorge Jesus, a fait savoir que l’ancien attaquant du FC Barcelone ne reviendra pas avant le mois de janvier… si tout se passe bien. « Neymar est un joueur important d’Al-Hilal et de la ligue saoudienne dans son ensemble. Cependant, je ne peux pas vous donner la date à laquelle il reviendra » a répondu l’ancien entraîneur du Benfica Lisbonne en conférence de presse, avant de poursuivre.

Neymar de retour, le flou est immense

« Nous examinerons en janvier s’il est possible pour lui de revenir » a conclu Jorge Jesus, dont les propos ne sont pas vraiment rassurants et manquent surtout cruellement de précisions et de détails, comme si Al-Hilal ne voulait pas tout dire au sujet de Neymar. A force, c’est à se demander si l’ex-n°10 du Paris Saint-Germain fera son retour un jour, ou s’il n’est pas déjà à la retraite. La situation est d'autant plus préoccupante et étrange qu'il y a quelques semaines, des vidéos de Neymar de retour à l'entraînement avaient été dévoilées sur les réseaux sociaux. Mais à ce rythme, le contrat du Brésilien avec Al-Hilal sera terminé (juin 2025) avant même qu'il soit revenu à la compétition. Ce qui serait un véritable cataclysme pour le championnat saoudien.