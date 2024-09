Neymar prévient tout le monde pour le Ballon d’Or

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Le Ballon d’Or 2024 ne sera connu que fin octobre, mais Neymar Junior a d’ores et déjà fait son choix pour son lauréat. Sans surprise, il va soutenir l’un de ses compatriotes brésiliens pour le graal individuel suprême.

Cette année, la course au Ballon d’Or s’annonce serrée. Le 28 octobre prochain, le successeur de Lionel Messi au palmarès sera officiellement connu. Plusieurs prétendants se dégagent, avec en tête de liste Vinicius Junior, l’attaquant du Real Madrid et Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Ces dernières heures, Marca avançait que c’est le Brésilien qui aurait été choisi pour remporter la récompense ultime. Le joueur du Real Madrid a été blessé mais a réalisé des performances qui ont permis à son équipe d’aller chercher une nouvelle Ligue des Champions début juin contre Dortmund. Cela même s'il a été très décevant avec le Brésil cet été. En tout cas, Vinicius peut compter sur un soutien de poids dans cette course au Ballon d’Or, et il s’agit de son compatriote brésilien Neymar, toujours en rééducation après sa blessure au genou avec la Seleçao en octobre dernier.

Neymar premier soutien de Vinicius pour le Ballon d’Or

🗣️ Neymar: “Of course I will support Viní Jr to win the Ballon d’Or. There is no better candidate.” @marca pic.twitter.com/rR8qX3Rtt8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 24, 2024

Dans une interview accordée à Band Sports, l’ancien joueur de Santos, Barcelone et Paris estime que Vinicius est le joueur qui mérite le plus de remporter le Ballon d’Or cette année après ce qu’il a traversé ces dernières années sur le plan personnel : «Bien sûr, je vais le soutenir en tant que vainqueur du Ballon d’Or cette année. Pour moi, il n’y a pas de meilleur candidat. C’est un gars qui mérite de le gagner, parce que c’est un guerrier. Il a énormément souffert tout au long de sa vie, mais il a dépassé les attentes et fait face aux critiques. Il est devenu une idole pour chacun d’entre nous», a développé celui qui avait su se hisser troisième en 2015 et en 2017 sans jamais parvenir à soulever le Ballon d’Or dans sa carrière. Si le titre de Vinicius se confirme le 28 octobre, le Brésil aura trouvé un successeur à Kaka, dernier joueur de la Seleçao à avoir triomphé en 2007.