Du jamais vu, Cristiano Ronaldo s'engage pour son dernier défi

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Malgré ses 39 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas prévu de raccrocher les crampons de sitôt. Le Portugais veut même disputer la prochaine Coupe du monde en 2026 avec sa sélection.

Cristiano Ronaldo fait le bonheur d'Al-Nassr et de l'Arabie saoudite depuis quelques mois désormais. Le quintuple Ballon d'Or voulait vivre une nouvelle expérience loin de l'Europe. Malgré tout, le Portugais n'évolue plus à un niveau aussi haut que dans ses précédents clubs. Qu'à cela ne tienne, il veut néanmoins continuer de marquer les esprits (et les buts). Idem avec sa sélection du Portugal. Et il rêve même d'être présent lors de la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Un défi que pourrait lui permettre de réaliser Al-Nassr en... le prolongeant !

Cristiano Ronaldo ne compte pas s'arrêter de sitôt

Selon les informations de Nicolo Schira, le club saoudien est en effet en pourparlers avec l'entourage de Cristiano Ronaldo pour prolonger le contrat de l'ancien joueur du Real Madrid, qui expire en juin 2025. Un accord pourrait même être prochainement trouvé entre toutes les parties. CR7 réaliserait un nouveau record et serait le seul joueur de l'histoire à disputer six fois la Coupe du monde dans sa carrière s'il était appelé avec le Portugal. A plus de 40 ans, il pourrait encore planter buts sur buts et permettre à l'Arabie saoudite mais aussi au Portugal de profiter de son talent et image. Depuis son arrivée à Al-Nassr en 2023, Cristiano Ronaldo a déjà planté 68 buts en 74 matchs. Un bilan impressionnant qui lui permet d'être toujours appelé en sélection portugaise. Lors du dernier Euro 2024 en Allemagne, les choses ne s'étaient en revanche pas bien passées pour les Lusitaniens et Ronaldo, qui n'avait pas marqué dans la compétition.