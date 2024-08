Neymar au Barça, le retour fracassant

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un joueur capable d'évoluer sur l'aile gauche de l'attaque, le FC Barcelone pourrait tenter de frapper un immense coup en rapatriant Neymar.

Et si Neymar revenait jouer au football en Europe ? Mieux, et s'il faisait un retour fracassant au FC Barcelone, club qu'il a quitté en 2017 ? La carrière de Neymar a pris un bien malheureux tournant. Poussé dehors par le Paris Saint-Germain qui était lassé de ses blessures à répétition et qui avait besoin d'un renouveau autant sur le plan sportif que sur celui économique, Neymar est désormais en Arabie saoudite. S'il est parti il y a tout juste un an, il n'a disputé que 5 petites rencontres avec ses nouvelles couleurs d'Al-Hilal. Gravement blessé seulement quelques semaines après son départ de la capitale parisienne, il n'a toujours pas retrouvé les terrains. Son retour est attendu pour cet automne, mais va-t-il vraiment se faire en Saudi Pro League ?

Neymar veut revenir au Barça

Dependerá del ruido que propague la pretendida salida de Gundogan. Él quiere venir a toda costa. https://t.co/rc4C1y7JS8 — Dongcast (@JoanFontes) August 19, 2024

Il est de notoriété publique que le FC Barcelone cherche à tout prix à recruter un attaquant capable d'évoluer sur l'aile gauche. Après avoir essuyé plusieurs refus, dont celui de Nico Williams qui était la piste hautement prioritaire, les dirigeants blaugranas doivent désormais se tourner vers d'autres pistes. Une short-list de joueurs susceptibles de correspondre à ce que recherche le club a été présentée à Hansi Flick, l'entraineur du Barça. Parmi les joueurs, un certain Neymar. Selon Joan Fontes, un retour du prodige brésilien n'est pas une utopie. « Cela dépendra du bruit que fera le départ d'Ilkay Gundogan. Il (Neymar) veut revenir à tout prix », a révélé le journaliste espagnol sur son compte X. Piste crédible ou pure intox, quoi qu'il en soit, un retour de Neymar en pleine forme, qui sort de blessure et qui est prêt à en découdre, ferait tourner la tête de tous les supporters du FC Barcelone qui ont encore la déception de son départ dans leur mémoire.