Al-Hilal va juger Neymar ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Neymar est de de nouveau un footballeur, mais l'Arabie Saoudite attend de lui qu'il soit rapidement sérieux et performant. Son avenir en dépend.

Ce lundi, Neymar a refoulé les pelouses plus d’un an après sa grave blessure au genou contractée avec la sélection brésilienne en octobre 2023. Un véritable évènement pour le meneur de jeu qui a cumulé les sérieux ennuis ces dernières années, et ne semble désormais plus que l’ombre de lui-même. Ses matchs avec le club saoudien vont désormais être scrutés de près, et pas seulement par les amoureux du football samba qui rêvent encore de voir le « Ney » voler sur les terrains. En effet, selon le journaliste turc Ekrem Konur, les dirigeants d’Al-Hilal envisagent toujours de proposer une prolongation de contrat à l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui a signé pour deux ans à l’été 2023, mais n’a même pas joué 10 matchs avec le club de Riyad.

Neymar appelé par le Brésil dès novembre ?

Les patrons d’Al-Hilal estiment que Neymar leur doit bien ça, lui qui a continué à toucher son copieux salaire sans porter le maillot du club pendant un an, et en passant la grande partie de sa rééducation au Brésil ou en Europe. Néanmoins, il existe aussi un revers de la médaille. L’Arabie Saoudite a beau faire des ponts d’or avec des salaires déments comme celui du « Ney » qui émarge à 100 millions d’euros par an, le Royaume du Golfe demande aussi quelques garanties en retour. Ainsi, les dirigeants saoudiens ont l’intention de surveiller la forme de Neymar dans les prochaines semaines, et lui proposer une prolongation de contrat uniquement s’il retrouve un niveau digne de ce nom. Bien sûr, après une longue absence, cela peut prendre un peu de temps, mais l’attitude et le niveau de jeu de l’ancien prodige de Santos seront donc suivis de près.

A commencer par le mois de novembre qui arrive, si jamais le Brésil décide déjà de faire appel à Neymar pour les matchs de qualification à la Coupe du monde, ce qui aurait le don d’irriter en Arabie saoudite.