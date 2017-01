Mercato : Un retour à la Nasri pour Mamadou Sakho ?

Dans : Mercato, Liga.

C’est certain, Mamadou Sakho (26 ans) ne restera pas à Liverpool cet hiver. Le défenseur central est clairement poussé vers la sortie par son manager Jürgen Klopp.

Une situation qui dure depuis l’été dernier, ce qui explique pourquoi le Français n’est jamais apparu avec l’équipe première des Reds cette saison. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination de Sakho, qui pourrait être prêté même si ses dirigeants privilégient un transfert définitif, et qui ne manque pas de prétendants. On parle notamment d’un intérêt de Southampton et de Galatasaray pour celui qui aimerait rester en Premier League.

Mais une autre destination pourrait vite attirer son attention. D’après le quotidien espagnol As, Sakho intéresserait le FC Séville, la formation qui a réussi à relancer son compatriote Samir Nasri. L’ancien Parisien pourrait donc être tenté de rejoindre l’Andalousie où un autre défenseur tricolore vient d’arriver, à savoir l’ex-Nancéien Clément Lenglet.