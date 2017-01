Mercato : Sous contrat jusqu’en « 2100 », il vaut 80 ME

Dans : Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Hans-Joachim Watzke, patron du Borussia Dortmund, a le sens de la formule. Le dirigeant allemand a été interrogé sur l’’éternelle rumeur qui fait état d’un départ au mercato, l’été prochain, de Pierre-Emerick Aubameyang. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de la Ruhr sait ce qu’il veut. Interrogé sur Kicker, Watzke a fait savoir qu’il commencerait à réfléchir à partir de 80 ME, à condition que l’offre vienne d’un grand d’Europe. Dans le cas contraire, ce sera certainement plus cher pour convaincre le joueur et le Borussia.

« On ne peut pas garantir qu'un joueur restera au Borussia Dortmund pour toujours. Cependant, notre force a toujours été de trouver des solutions. Aubameyang fut notre réponse après le départ de Lewandowski. S'il y a une offre de 80 millions d'euros, il faudra qu'on réfléchisse avec Rauball (président) et Zorc (directeur sportif) et qu'on discute ensuite avec Pierre-Emerick. Il faut aussi voir d'où vient l'offre, si elle vient du Kirghizistan ou de Chine, c'est autre chose. Nous n'avons aucune pression. Aubameyang a un contrat jusqu'en 2100 ou quelque chose comme ça », a fait savoir le président du club de Dortmund. Qu’on rassure toutefois les suiveurs du joueur gabonais, Aubameyang a un contrat jusqu’en juin 2020 avec le Borussia.