Mercato : Sandro Ramirez officiellement transféré à Everton

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert de Sandro Ramirez à Everton est désormais officiel. Ce lundi, l'attaquant espagnol s'est effectivement engagé pour quatre saisons chez les Toffees, qui ont levé sa clause libératoire de 6 millions d’euros pour l'arracher à Malaga. Un joli coup pour le club de Liverpool.

???? | ¡Bienvenido, @sandroramirez9! The forward has signed a four-year deal, joining from @MalagaCF. #WelcomeSandro https://t.co/j5xjihkYaX