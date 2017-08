Mercato : N. Mendy rejette Rennes, l’ASSE et Nice dans le coup

Dans : Mercato, Rennes, ASSE, OGCN.

Plusieurs clubs de Ligue 1 recherchent un milieu de terrain axial, et autant dire que dans ces conditions, le profil de Nampalys Mendy met du monde sur le coup.

Rennes a été le plus pressant, mais selon France Football, l’entourage du joueur a rejette cette possibilité. L’ancien niçois, qui n’a pas réussi à s’imposer à Leicester, cherche donc un point de chute et a retenu deux possibilités en Ligue 1. Il s’agit de Saint-Etienne et de Nice, qui pourrait donc récupérer son ancien joueur.

« Rennes avait déjà tenté d'attirer Nampalys il y a quelques semaines et la réponse était négative. Elle l'est encore aujourd'hui. Pour le moment, on est toujours en contact avec Nice et Saint-Etienne où on est attentif à ce qu'il peut se passer », a fait savoir l’agent de Mendy, qui semble être difficile à convaincre, Bordeaux et Bergame n’ayant récemment pas eu gain de cause pour ce fameux prêt que consent à accepter Leicester désormais.