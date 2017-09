Mercato : Libre, Sagna est pisté partout... sauf en L1

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Serie A.

Libre de tout contrat, après avoir résilié son bail avec Manchester City cet été, Bacary Sagna est actuellement à la recherche d'un nouveau projet. Et le latéral droit ne manque pas de courtisans.

Selon le Croydon Advertiser, Crystal Palace, West Ham et Brighton s’intéressent notamment à lui. Et malgré d’autres pistes venues d'Italie (Torino), du Portugal (Benfica, Sporting), et de la Turquie (Besiktas, Bursaspor), et pas de la France, l'international tricolore privilégie clairement les dossiers de Premier League. Pour arriver à ses fins, le joueur de 34 ans serait même prêt à revoir ses prétentions salariales à la baisse. Affaire à suivre...