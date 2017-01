Mercato : Galtier l’avoue, l’ASSE peine à lutter avec le TFC

Dans : Mercato, ASSE, TFC.

Le recrutement d’Andy Delort se présente mal pour le moment à Saint-Etienne. Très intéressée par le joueur, la cellule de recrutement ne parvient pas à trouver d’accord avec les Tigres, qui veulent bien écouter les offres, mais demandent un transfert sec et non pas un prêt avec option d’achat. Une chose que Toulouse semble avoir compris, puisque le club haut-garonnais négocie actuellement avec le club mexicain pour un transfert. Conscient de cette différence à l’heure actuelle, Christophe Galtier a semblé quelque peu désabusé en constatant que son club n’avait pas les moyens de rivaliser avec le TFC au mercato sur ce dossier.

« Nous n’avons pas le pouvoir financier de certains de nos concurrents, il faut donc faire preuve de patience. Sur Delort, on est en concurrence notamment avec Toulouse. On va être patient », a presque renoncé le coach des Verts, avant d’évoquer « deux autres pistes, car je veux toujours deux joueurs. Maintenant, on va attendre la fin et voir ce que l’on peut encore réaliser ». Pas vraiment le discours le plus optimiste, un an après un mercato d’hiver où les Verts avaient frappé fort, mais Christophe Galtier croit toujours fermement en un coup d’accélération lors de la dernière semaine.