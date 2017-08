Mercato : Dembélé avoue avoir abusé avec Dortmund

Dans : Mercato, Bundesliga, Liga.

Non retenu pour les prochains matchs de l’équipe de France, Ousmane Dembélé paye son comportement avec Dortmund, où il a zappé l’entrainement pendant deux semaines. Une décision qui n’est clairement pas à son honneur, mais qu’il a justifié sans problème lors de sa présentation à Barcelone. Ce clash était nécessaire pour forcer le Borussia à s’asseoir à la table des négociations et discuter de son transfert. Sans cela, l’ancien rennais est persuadé qu’il serait toujours en Allemagne.

« Je savais que j'allais signer ici à Barcelone et que c'était une question de quelques jours, de quelques semaines. J'étais très confiant, très lucide, mais très content aussi. Tout ça s'est fait de la bonne manière, les deux parties ont été contentes et moi aussi je le suis. Cette période n'a pas été difficile, elle a juste été délicate parce que je n'étais pas sur les terrains. (...) Avec le Borussia Dortmund, ça s'était bien passé, sauf sur la fin où c'est entièrement de ma faute, parce que je l'ai voulu. Si ça ne s'était pas passé comme ça, ça aurait été difficile de venir à Barcelone. C'était mon rêve de venir ici et le BvB était au courant », a expliqué celui qui sera le futur coéquipier de Lionel Messi, et qui assure surtout que son transfert à 145 ME n’est pas un poids pour lui.