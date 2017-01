Mercato : Delort déjà de retour et pas par la grande porte ?

Parti l'été dernier aux Tigres de Monterrey, après un bras de fer et un long arrêt maladie à Caen, Andy Delort pourrait bien en avoir déjà fini avec son aventure mexicaine. L'attaquant français n'a pas eu la carrière attendue du côté de la formation où évolue André-Pierre Gignac, et une nouvelle fois Delort aurait envie de changer d'air.

Selon L'Equipe, conscient qu'il n'était pas vraiment un titulaire en puissance chez les Tigres, où il a seulement débuté deux matches, et n'a pas pris part à la récente finale qui a mené la formation de Dédé Gignac au titre, Andy Delort pourrait accepter de revenir en Ligue 1 pour un prêt de six mois. Mais, si Rennes a semblé, un temps, être intéressé, c'est du côté de Lorient que l'ancien caennais pourrait poser ses crampons en janvier. Les Merlus seraient prêts à faire un petit effort financier, et Delort un gros, afin de permettre la réalisation de cette opération. A la gloire des Tigres, l'attaquant de 25 ans pourrait donc préférer la bataille du maintien en Ligue 1, Lorient étant dernier du championnat à la trêve juste derrière Caen. Gâchis, vous avez dit gâchis ?