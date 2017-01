Mercato : Alexander Isak au Real Madrid pour 10 ME

L’ensemble de la presse suédoise et espagnole est unanime, un accord a été trouvé pour le transfert d’Alexander Isak au Real Madrid. Le grand espoir du football suédois s’engagera en juin prochain en faveur de la Maison Blanche, et l’AIK Solna recevra un chèque de 10 ME en échange.

Passé par la capitale espagnole à l’automne dernier, l’attaquant international suédois a confirmé son penchant pour le Real Madrid et s’y engagera donc pour cinq saisons à la fin de l’exercice en cours. Le PSG, le Bayern Munich, la Juventus Turin et Chelsea courtisaient aussi Isak, le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection suédoise.