Un deuxième grand club à Paris, un nouveau projet est né

Depuis plus de 30 ans, l’idée d’avoir un deuxième club francilien au plus haut niveau est très régulièrement lancée, sans jamais parvenir à aboutir.

Les projets sont innombrables, et si certains ont marché temporairement, comme le Matra Racing, aucun club n’a réussi à s’installer et à se trouver un public dans la région parisienne. On se souvient du grand projet de l’Entente SSG qui n’avait pas tenu. Ces dernières saisons le Paris FC et le Red Star essayent d’avoir les moyens de revenir, mais entre les problèmes sportifs, financiers, de stade et de public, la partie est quasiment perdue d’avance. Néanmoins, un nouveau projet est né annonce RTL, qui fait état d’une alliance à venir entre le Paris FC, Juvisy et le Racing. Deux énormes entités historiques avec un gros réservoir chez les jeunes, et aussi le club de Juvisy pour sa grosse section féminine.

Une fusion qui enverrait tout ce beau monde à Colombes pour le haut niveau, avec un centre de formation flambant neuf. Se posent néanmoins déjà plusieurs problèmes de taille. Le stade, qui pourrait être celui de Charléty s’il était rénové, ou celui de Jean-Bouin qu’utilise déjà le Stade Français en rugby, et le Red Star en football. Le club, qui pourrait commencer en National en reprenant l’activité du Paris FC, devrait toutefois se trouver un public, ce qui ne sera pas facile avec trois entités venant de la banlieue sud (Juvisy), de l’est parisien (Paris FC) et du nord-ouest (Racing à Colombes). Néanmoins, le projet est lancé, et comme toujours, le nerf de la guerre sera la capacité d’investissement des propriétaires et sponsors, et notamment du groupe Vinci qui pourrait appuyer cette nouvelle tentative de mettre un deuxième club de foot de haut niveau à Paris.