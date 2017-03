TV : Pierre Ménès sent déjà les larmes monter pour son retour sur Canal+

Dans : Info.

C'est le dimanche 2 avril que Pierre Ménès fera son retour sur Canal+ lors du Canal Football Club, et cela près de neuf mois après avoir quitté l'antenne afin de procéder à une double greffe du foie et du rein. Revenu de très loin, et après une longue bataille pour se reconstruire, Pierre Ménès, qui sortira également un livre retraçant toute cette histoire, sait déjà que ce retour à la télévision va être un moment particulièrement émouvant pour lui. Car il n'oublie pas toute la solidarité dont a fait preuve Canal+ durant cette épreuve.

« Comment je vis ce retour à la télévision ? C’est quelque chose que j'attends avec énormément d'émotion, je suis sûr que je vais pleurer. Depuis que je sais que je vais être greffé et que je savais que j'allais être absent de la télé pendant de longs mois, j'ai toujours pensé que le début de ma vraie résurrection ce serait le jour de mon retour à l'antenne, donc j'attends ce 2 avril avec beaucoup d'impatience. Et puis j'ai trouvé une famille avec Canal +. Hervé Matoux, Thierry Cheleman (le responsable des sports de Canal +, ndlr)... des gens qui m'ont entouré d'amour pendant tous ces mois très dur... Je leur en garde une reconnaissance éternelle. Canal + s'est très très bien comporté avec moi. Ils m'ont payé, alors que moi j'ai un contrat à la prestation, ils auraient très bien pu ne pas le faire. Ils ont été super », a confié, sur France Bleu Loire Océan, Pierre Ménès.