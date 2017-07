TV : Pierre Ménès rejoint Hanouna et TPMP

Dans : Info.

Objet de très nombreuses polémiques en raison de dérapages totalement incontrôlés, Cyril Hanouna semble avoir décidé de changer une partie de son équipe pour la prochaine saison de Touche Pas à Mon Poste. Et pour prouver qu'il veut réellement modifier un peu le ton de son émission sur C8, chaîne du groupe Bolloré, Cyril Hanouna a décidé de faire appel à Pierre Ménès, le consultant de la chaîne Canal+, navire amiral de... l'empire Bolloré.

Pierre Ménès aura donc un paquet d'heures d'antenne à la rentrée puisque Canal+ a également confirmé que le spécialiste du football allait animer une émission chaque vendredi sur ce thème. Ce talk-show était déjà prévu dans la grille de la chaîne cryptée l'an dernier, mais la grave maladie de Pierre Ménès avait poussé C+ à annuler cette émission. Un an plus tard, le consultant a retrouvé la forme et son rendez-vous hebdomadaire. Sur TPMP, Pierre Ménès retrouvera notamment Gilles Verdez, ancien spécialiste du foot au Parisien.