TV : Pierre Ménès aura son émission personnelle sur Canal+ Sport

Dans : Info, Ligue 1.

Déjà prévue l'an dernier, l'émission que devait avoir Pierre Ménès le vendredi sur Canal+ Sport avait évidemment été déprogrammée suite aux gros soucis de santé du célèbre journaliste. Mais fort heureusement, Pierre Ménès a retrouvé la forme, et du côté de Canal+ on a donc décidé de remettre dans la grille ce talk-show hebdomadaire comme patron des sports de la chaîne cryptée l'explique ce mardi.

« Le vendredi, il y aura un nouveau rendez-vous qu'on a attendu, espéré, la saison dernière avec Pierre Ménès qui revient au top de sa forme après ses ennuis de santé. Pierre et sa bande prépareront le week-end foot de Canal +, tous les vendredis, en access (…) On n'a pas encore le titre de cette émission. C'est un peu tôt. On discute encore des lieux, des plateaux... Il devrait en tout cas y avoir du public autour de Pierre. Elle sera diffusée sur Canal + Sport pour le moment. Mais la grille peut beaucoup évoluer. On va tourner un pilote, fin août », a précisé, dans L’Equipe, Thierry Cheleman, conscient de l’importance de la saison à venir pour Canal+ où la fuite des abonnés met encore plus de pression sur les équipes.