Ribéry en France pour soutenir Théo et lui offrir un cadeau

Dans : Info.

Actuellement blessé, Franck Ribéry n'a pas joué cette semaine contre Arsenal, et il n'était pas non plus disponible pour le déplacement que le Bayern Munich faisait samedi à Berlin en Bundesliga. Cela a permis au joueur français du club bavarois de venir à Aulnay-sous-bois afin de rendre une visite à Théo, un jeune qui a été victime d'une agression de la part d'un policier dans des circonstances encore très compliquées à décrypter.

Fan de Franck Ribéry, Théo a donc accueilli l'international tricolore, lequel lui a offert un de ses maillots du Bayern Munich, ainsi qu'un autre maillot floqué à son prénom avec des signatures de l'ensemble de l'effectif du Bayern Munich. La semaine passée, c'est l'Inter Milan qui avait convié le jeune homme à venir assister à une rencontre de la formation italienne, Théo portant un maillot du club lombard lors de son séjour à l'hôpital.