Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire selon Higuain

Dans : Foot Mondial.

Interrogé sur l'éternel débat des amateurs de football, à savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire, Gonzalo Higuain n'a strictement aucun doute. Exit ses compatriotes Lionel Messi ou Maradona, ou même le Roi Pelé, l'attaquant argentin de la Juventus vote sans hésiter pour Ronaldo. On parle bien entendu, du seul et unique Ronaldo, et pas de Cristiano Ronaldo. Lionel Messi est quand même, selon El Pipita, le footballeur le plus fort actuellement, là encore Higuain n'hésite pas.

« Quand j'étais enfant, je suivais le football italien et je regardais jouer des grands attaquants comme Trezeguet, Batistuta, Crespo ou Montella, mais pour moi le meilleur de tous les temps c'est Ronaldo, a confié, devant les caméras de Premium Sport, Gonzalo Higuain, qui n’a aucune hésitation non plus lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur joueur en activité. Actuellement, c’est Messi qui est le meilleur il le prouve tous les jours. »