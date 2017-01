FIFA : Infantino précise pourquoi il y aura un Mondial à 48 pays

Dans : Foot Mondial.

C'est désormais officiel, à partir de 2026 le Mondial de football réunira 48 pays. On sait pour l'instant qu'il y aura 16 groupes de trois pays, mais il faudra attendre encore un peu avant de connaître le détail exact du format de la compétition. Le patron de la FIFA, qui militait pour ce choix, s'est évidemment réjoui d'avoir vu cette décision être prise à l'unanimité. Et l'ancien bras droit de Michel Platini à l'UEFA de parler plus précisément de ce Mondial nouveau format qui fera le bonheur du trésorier de la FIFA puisqu'on parle de plus de 600ME de recettes supplémentaires pour l'instance mondiale du football.

« Nous devons dessiner la Coupe du monde du 21e siècle. Le football ne se limite pas à l'Europe et à l'Amérique latine, chaque confédération aura plus de places. Cela permettra à plus de payer de rêver, a d’abord confié Gianni Infantino, avant de préciser que ces 16 équipes supplémentaires ne feront pas exploser l’organisation du Mondial. La bonne nouvelle c'est que le Mondial à 48 équipes se disputera encore sur 32 jours, que l'équipe vainqueur jouera sept matches et que le tournoi aura lieu dans 12 stades comme aujourd'hui. »