Team Grizi contre Team Benzema, cet autre duel Griezmann-Benzema

Dans : Liga, Foot Europeen.

Les réseaux sociaux occupent une part importante dans la communication ultra maitrisée des joueurs de football. Et du côté des stars françaises, on l'a bien compris. Ainsi, Karim Benzema compte 4,93 millions de followers, la Team Benzema, sur Twitter. De son côté, Antoine Griezmann réunit 3,2 millions d'abonnés sur le même réseau social dans la Team Grizi.

Grâce à Twitter, les deux joueurs français peuvent parler directement à leurs fans, mais également, et il ne faut pas le cacher, faire du business, les sponsors étant friands des messages envoyés par Karim Benzema et Antoine Griezmann au sujet des marques concernées. Ce lundi, dans L'Equipe, André de Sousa, ami d'enfance et community manager de l'attaquant de l'Atlético Madrid avoue qu'il rêve de voir Antoine Griezmann rattraper et pourquoi pas dépasser Karim Benzema sur les réseaux sociaux. « Si Son objectif, c’est de déloger Benzema ? Lui m’explique que non. Donc, je vais le croire. Mais, pour moi, oui (rire). Forcément, j’aimerais avoir autant d’abonnés que Karim Benzema ! Même si, dans mon métier, le plus important, ce sont les retours que l’on a », explique André de Sousa, qui sait que Karim Benzema bénéficie grâce au Real Madrid d’une vitrine plus grande qu’Antoine Griezmann. Mais ce dernier peut lui compter sur une image de marque plus soft que son compatriote. Twitter servira d'arbitre...