Real Madrid : Zidane déjà plus fort que le Barça de Guardiola

Dans : Liga, Foot Europeen.

Considéré comme un entraîneur révolutionnaire depuis son passage très remarqué au FC Barcelone, Pep Guardiola fait pratiquement pâle figure aux côtés de Zinédine Zidane.

Suite à une très grande carrière de joueur, durant laquelle il a notamment remporté la Coupe du Monde 1998 avec la France, la Ligue des Champions 2002 avec le Real et le Ballon d'Or 1998, Zizou était attendu en tant qu'entraîneur. Mais il ne déçoit pas puisqu'il fait aussi bien voire même mieux en tant que coach. À la tête du Real Madrid depuis 19 mois et demi, le technicien français a déjà gagné deux Ligue des Champions et un titre de Champion d'Espagne. Et en ce début de saison, Zizou a même épicé son palmarès d’entraîneur avec une Supercoupe d'Europe, remportée contre MU début août (2-1), et plus récemment, une Supercoupe d'Espagne, en étrillant le Barça (5-1).

Au total, Zidane compte sept titres sur le banc de touche. Selon AS, il fait donc mieux que Pep Guardiola, qui avait remporté six trophées lors de ses 20 premiers mois à la tête du Barça. Un signe qui montre que le Real version Zidane est en train de dépasser petit à petit le meilleur Barça de l’histoire. Et ça, Madrid le considère puisque ZZ est monté sur le podium des entraîneurs les plus titrés au Real, derrière Molowny (8) et Muñoz (14). Autant dire que Zidane est déjà rentré dans l'histoire.