Real Madrid : La BBC accusée, Benzema montre les crocs

Le Real Madrid est-il moins fort avec Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo ? C’est le nouveau débat du moment dans la presse espagnole.

Depuis plusieurs jours, des journalistes locaux se demandent si la BBC ne nuit pas au rendement des Merengue. Bien sûr, on ne parle des performances offensives des trois joueurs cités. Il est plutôt question de leur repli défensif que certains jugent insuffisant voire inexistant. Et les critiques se multiplient malgré la victoire à Naples (1-3) mardi en Ligue des Champions, les Madrilènes ayant souffert en première période. Du coup, Benzema a jugé nécessaire de répondre à ses détracteurs.

« C’est clair que ça me contrarie. Notre objectif ce n’est pas seulement de marquer des buts, mais aussi de travailler pour l’équipe, s’est défendu l’attaquant français. Quand les matchs sont difficiles, on nous pointe toujours du doigt. On n’a pas le temps de parler de ça, on travaille. On doit toujours travailler pour gagner. » Une polémique assez surprenante dans la mesure où Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo n’ont jamais été réputés pour la qualité de leur pressing...