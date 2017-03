Real Madrid : Cristiano Ronaldo n'a aucun passe-droit, Ramos est cash

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après un début de saison plus que canon, le Real Madrid galère un peu ces dernières semaines. Et ce n'est pas la récente polémique impliquant Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo qui apaisera les tensions...

Suite à son match nul contre Las Palmas mercredi (3-3), le club madrilène a perdu sa place de leader de la Liga au profit du rival barcelonais, qui compte cependant un match en plus. Cette descente du trône a provoqué un séisme chez les Merengues. Vendredi dernier avant l'entraînement, le vestiaire de Zidane s'est même réuni pour mettre les choses au point. La presse espagnole s'est ensuite régalée en sortant certaines indiscrétions, et notamment une prétendue phrase de Sergio Ramos : « Ici, le seul autorisé à ne pas courir et défendre, c’est Cristiano, parce qu’il marque 60 buts par saison ! ». Une déclaration que le capitaine de Madrid a tenu à démentir...

« Tout cela est faux, c’est clair ! Que la taupe raconte au moins la vérité. Nous nous sommes bien réunis, mais ce que nous nous sommes dits entre nous n’est pas sorti, et je m’en réjouis. Je n’ai absolument pas dit que Cristiano Ronaldo n’avait pas à courir, ici nous devons tous courir ! Au Real Madrid, nous sommes tous égaux et c’est la raison pour laquelle la clé reste la concurrence. Je ne vais pas raconter ce qu’on s’est dit mais, oui, nous avons été touchés dernièrement. Après, cherchez bien votre informateur. Je comprends bien qu’il y a du papier à vendre, mais la crédibilité doit venir au-dessus de tout le reste », a lancé, en zone mixte après la victoire contre Eibar samedi (1-4), Sergio Ramos, qui estime donc que tout le groupe madrilène est logé à la même enseigne.