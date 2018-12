Esp : Pérez supplie Mourinho de revenir sauver le Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

A peine éjecté de Manchester United, José Mourinho a déjà une piste pour un rebond assez inattendu. En effet, le Portugais pourrait bien revenir au Real Madrid !

L’information peut paraître folle et pourtant, le sérieux journal espagnol El Pais semble sûr de ses sources. Alors que le technicien était toujours assis sur le banc d’Old Trafford, la Maison Blanche l’aurait contacté en octobre dernier, avant le licenciement de Julen Lopetegui. Une initiative du président Florentino Pérez qui, malgré la nomination de Santiago Solari, souhaite attirer un coach plus autoritaire pour remettre son équipe dans le droit chemin.

Bien sûr, Mourinho avait repoussé les avances du Real, sans pour autant fermer la porte puisque son agent Jorge Mendes serait resté en contact avec le club madrilène. Après discussion, une offre alléchante aurait été transmise au « Special One ». Car à Madrid, Mourinho pourrait toucher un salaire de 20 M€ net par an, récupérer les pleins pouvoirs sportifs et recevoir une grosse enveloppe pour recruter. Sans compter l’indemnité de 5 M€ que le Real lui verserait s’il ne signait pas avant le 1er juillet 2019.

Mourinho ne fera pas l’unanimité

Autant dire que le technicien aurait du mal à refuser cette proposition. En revanche, les supporters qui se souviennent de son passage (2010-2013) risquent de ne pas apprécier cette rumeur, qui plus est après l’échec de Mourinho chez les Red Devils. Rappelons aussi que l’entraîneur s’était mis des cadres madrilènes à dos, à commencer par Sergio Ramos, le capitaine qui ne se gêne pas pour le critiquer dans les médias…