Real Madrid : Benzema-Cristiano Ronaldo-Bale, ça ne fait plus rêver

Le Real étant meilleur collectivement sans sa fameuse BBC, les supporters madrilènes débattent sur la nécessité ou non d'aligner Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale face à Naples mardi.

En huitième de finale retour de Ligue des Champions, le Real Madrid n'aura plus qu'à finir le travail à Naples après sa victoire au Bernabeu à l'aller (3-1). Mais face à l'une des meilleures formations d'Europe, les Merengue devront vite se rassurer alors que la troupe de Zidane est un peu dans le doute. Dépossédé de son fauteuil de leader en Liga après son nul contre Las Palmas (3-3), le Real s'est cependant rassuré en étrillant Eibar samedi (1-4). Mais lors de ce match, Madrid a joué sans Cristiano Ronaldo, préservé, et Gareth Bale, suspendu. Si Benzema s'est montré à son avantage avec un doublé, Asensio et Lucas ont apporté un vent de fraîcheur.

Par conséquent, et avant le déplacement européen au Napoli, les supporters du Real contestent la BBC. En effet, selon une enquête de AS qui a regroupé plusieurs dizaines de milliers de votes, 77 % des fans laisseraient une partie du trident offensif sur le banc contre Naples sachant que le Real s'est montré plus « travailleur, solidaire et compact » sans CR7 et Bale le week-end dernier. Un début de révolution serait-il en marche à Madrid ?