Real : Cristiano Ronaldo parti, Casemiro en fait des cauchemars

Dans : Liga, Mercato.

Accusé de fraude fiscale en Espagne, l’attaquant Cristiano Ronaldo a menacé de quitter le Real Madrid. De quoi enflammer le marché des transferts.

Rapidement à l’affût, certains clubs comme le Paris Saint-Germain ont probablement suivi ce feuilleton avec attention. Autant dire que les Madrilènes ont tremblé pendant ces quelques semaines, d’autant que le Portugais a volontairement gardé le silence sur son avenir. Même pendant ses vacances, Casemiro n’a pas pu s’empêcher d’imaginer le départ de son coéquipier, qui aurait pu devenir un adversaire redoutable.

« Bien sûr qu’on veut que Cristiano reste avec nous, a confié le Brésilien à Globoesporte. C’est le meilleur joueur au monde. On ne peut pas expliquer tout ce qu’il a déjà fait pour nous. Il est heureux au Real Madrid, on n’a pas besoin de commenter cela. S’il devait y avoir un changement, c’est évident que jouer contre le meilleur au monde serait compliqué. Donc j’espère qu’il ne partira pas. » Que Casemiro se rassure, Cristiano Ronaldo a calmé le jeu et restera uniquement son adversaire à l’entraînement.