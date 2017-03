Mercato : Le Barça offre la place de Messi à Ousmane Dembélé

Dans : Liga, Bundesliga, Mercato.

Dès sa première saison chez les professionnels au Stade Rennais, Ousmane Dembélé (19 ans) avait déjà convaincu les grands d’Europe.

A commencer par le Borussia Dortmund qui n’avait pas hésité à miser 15 M€ sur son transfert l’été dernier. Une belle affaire pour le club allemand sachant que la concurrence était rude sur ce dossier. Parmi les principaux rivaux, le FC Barcelone considérait le Français comme le complément parfait pour sa MSN.

Mais afin de ne pas cirer le banc et ainsi stopper sa progression, le natif de Vernon avait préféré recaler le champion d’Espagne. Sans doute le bon choix puisque Dembélé enchaîne les titularisations et les bonnes prestations sous le maillot de Dortmund. Du coup, le Barça envisage de revenir à la charge, mais avec un projet beaucoup plus séduisant pour sa cible.

La MSN + Dembélé ?

En effet, le club catalan, qui évolue actuellement en 3-4-3 avec Lionel Messi au coeur du jeu, veut laisser l’Argentin dans un poste de meneur de jeu, explique Mundo Deportivo. C’est donc une place de titulaire sur le côté droit qui serait proposé à Dembélé, le joueur de débordement dont les Blaugrana manquent tant. L’idée pourrait évidemment séduire l’international tricolore, mais pas les dirigeants allemands...