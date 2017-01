Liga : Fin de série pour le Real de Zidane qui chute à Séville

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après une série record de 40 matchs de suite sans la moindre défaite, le Real Madrid de Zinédine Zidane vient de chuter pour la toute première fois depuis mars 2016 contre le FC Séville au Stade Ramon Sanchez-Pizjuan. Si Cristiano Ronaldo avait ouvert la marque sur un penalty à la 67e minute de jeu, les Merengue ont sombré en fin de rencontre à cause d'un but contre son camp de Ramos (85e) et un deuxième but de Jovetic (90+2e). Le Real de Zizou n'est donc plus invaincu, et Séville recolle à un point en Liga alors que le Barça est à deux longueurs.