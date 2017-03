Liga : Cristiano Ronaldo dément le coup des 3.000 abdos par jour

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo multiplie les projets en dehors du football afin d'assurer son avenir, et cette semaine c'est une salle de sport que le joueur portugais du Real Madrid a inaugurée dans la capitale espagnole sous la marque Crunch. Et évidemment, la star du foot n'a pas échappé à une question sa forme physique, lui qui à 32 ans affiche un corps d'athlète pour le moins impeccable. Mais, CR7 a profité de cette interrogation légitime pour fermement démentir une rumeur qui prétend qu'il se prête quotidiennement à une séance de 3.000 abdos.

« Non, je ne fais pas 3.000 abdos par jour. Je me prévois 3 ou 4 séances par semaine, mais au total, je ne sais pas si j'arrive à un millier. Le plus important c’est de s’entraîner intelligemment et avec de l’enthousiasme, a expliqué Cristiano Ronaldo, qui avoue également que venir dans une salle de gym peut avoir d’autres avantages. C’est un bon endroit pour rencontrer des gens…et flirter. » De quoi assurer du monde dans sa salle du gym...