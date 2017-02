FCB : Un ancien coach du Barça pour l’après-Enrique ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Bientôt en fin de contrat, l'entraîneur Luis Enrique pourrait quitter le FC Barcelone plus vite que prévu. En cause, la mauvaise saison des Blaugrana, devancés par le Real Madrid en Liga, et corrigés par le Paris Saint-Germain (4-0) mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Du coup, le Barça travaillerait déjà sur sa succession et aurait identifié une piste prioritaire. Selon le Daily Mirror, il s’agit du Néerlandais Ronald Koeman, l’actuel manager d’Everton déjà passé par le club catalan en tant que joueur et comme entraîneur adjoint de Louis van Gaal.