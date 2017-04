Barça : Messi, c'est le Dieu du football avoue Luis Enrique

Dans : Liga, Foot Europeen.

Interrogé sur la grande performance de Lionel Messi lors de la victoire du Barça contre le Real Madrid dimanche (2-3), Luis Enrique n'a pas tari d’éloges à propos de sa star argentine.

Plutôt décevant ces derniers temps, et notamment en Ligue des Champions face à la Juventus, contre qui il a été incapable de renverser la tendance en quart de finale (0-3), Lionel Messi a sorti le grand jeu dimanche dans le Clasico. Face au Real Madrid (2-3), Messi a tout simplement offert le succès de l'espoir à Barcelone. En inscrivant un doublé, et le but de la victoire à la dernière seconde du temps additionnel, Messi a une nouvelle fois écrit son histoire en marquant sa 500e réalisation sous le maillot du FCB. Une performance phénoménale qui classe le quintuple Ballon d’Or sur le toit de l'histoire, selon son entraîneur barcelonais.

« Messi est déterminant jusqu'à ce qu'il rentre chez lui pour dîner. Pour moi c'est le meilleur joueur de toute l'histoire de toutes les équipes, et j'en ai vu des matchs de football... Dans le football moderne, quand tout le monde est au top physiquement et techniquement, il continue de faire la différence et il a réussi son 500e but avec le Barça. C'est une chance pour tous les supporters barcelonais qu'il s'identifie à ce maillot. C’est un club incroyable, avec une longue histoire, mais Leo Messi constitue une partie importante de cette histoire », a lancé, en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique, qui estime donc que Messi surpasse tous les plus grands footballeurs, et même son rival de toujours Cristiano Ronaldo, impuissant dimanche soir devant le talent du Blaugrana.