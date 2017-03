Barça : La liste mercato de Messi met Cristiano Ronaldo en furie

Dans : Liga, Mercato, Premier League, Monaco, Bundesliga.

Alors que sa prolongation au FC Barcelone reste en suspens depuis des mois, Lionel Messi a fait une demande bien précise en termes de recrutement... qui ne va pas plaire à Cristiano Ronaldo.

Si le Barça a sauvé les meubles en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG (6-1), la saison reste moyenne, pour l'instant. Malgré un petit turnover l'été dernier, l'effectif du FCB est en fin de cycle. Et le départ annoncé de Luis Enrique valide cette thèse. Dans l'objectif de redonner un nouveau souffle aux Blaugranas la saison prochaine, la direction catalane a promis du changement. Si le nouvel entraîneur est attendu avec impatience, Barcelone a d'ores et déjà débuté son prochain mercato... avec l'aide de Messi. Selon Gol Diario, la star argentine aurait donné une liste de joueurs à recruter, dans l'objectif qu'il prolonge son contrat.

Si Andre Gomes, Lucas Digne, Paco Alcacer et Jeremy Mathieu sont sur sa liste noire, Messi rêve de voir débarquer Hector Bellerin, le latéral droit d'Arsenal estimé à 40 ME, Vinicius Junior (Flamengo), mais aussi les Français Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappe (Monaco). Si la nouvelle coqueluche du football français est dans les cibles du quintuple Ballon d'Or, un autre joueur monégasque y figure puisque Messi aimerait aussi jouer avec Bernardo Silva. Et cette volonté agacerait... Cristiano Ronaldo, qui en tant que Portugais veut ramener son talentueux compatriote au Real Madrid. Le duel est donc lancé alors que la saison n'est pas encore entrée dans son sprint final...