Esp ‍: « ‍Violeur ‍», l’insulte de Bellingham fait le buzz

Jeudi soir, le Real Madrid a disposé de Getafe sans trembler en s’imposant 2-0 mais au lendemain du match, ce sont les supposées insultes de Jude Bellingham à l’encontre de Mason Greenwood qui font grand bruit.

Beaucoup de parieurs avaient misé sur un but de Jude Bellingham face à Getafe jeudi soir, mais l’Anglais n’a pas récidivé après son but inscrit au match aller. Le Real Madrid a gagné 2-0 grâce à un doublé de Joselu et l’international anglais est resté muet… tout du moins au niveau de sa fiche statistiques. Car au lendemain de la victoire des Merengue sur la pelouse de Getafe, l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund est à la Une des journaux et aucun pronostiqueur ne pouvait le voir venir. Le journal AS rapporte que les réseaux sociaux se sont enflammés après la victoire madrilène car de nombreux téléspectateurs estiment que Jude Bellingham a prononcé le mot « violeur » à l’égard du milieu de terrain de Getafe, Mason Greenwood.

😠🗯️ El vídeo de la acción entre Bellingham y Greenwood



📌 El @GetafeCF le ha notificado al responsable de @LaLiga presente en el #GetafeRealMadrid, que consten en el informe del partido las palabras de Jude Bellingham



🚨 Informa @josedpalacio pic.twitter.com/vlyTvO2CiK — El Larguero (@ellarguero) February 1, 2024

En furie, le club de Getafe a demandé au superviseur de la ligue espagnole de football d’inscrire ce possible incident dans le rapport de la rencontre. Une analyse vidéo a par ailleurs été lancée afin de faire la lumière sur cette affaire et vérifier que Jude Bellingham a bel et bien prononcé ce mot. Cette supposée attaque fait référence aux ennuis judiciaires rencontrées par Mason Greenwood, accusé en 2022 de violences conjugales et de tentative de viol sur sa compagne. Après de longues investigations, les poursuites à l’encontre de l’ex-footballeur de Manchester United avaient été abandonnés en février 2023 mais cette affaire lui a valu son départ des Red Devils. Depuis son arrivée à Getafe le 1er septembre 2023 (en prêt de Manchester United), ce n’est pas la première fois que l’Anglais est pris à partie mais jusqu’à présent, les provocations venaient des tribunes. Getafe de son côté est bien décidé à défendre son joueur, d’autant que Mason Greenwood réalise une excellente saison en Liga avec 6 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.