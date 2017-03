UEFA : L'ASSE et Barcelone à l'amende, pour des raisons bien différentes

À cause des actes de ses supporters en Europa League, l'AS Saint-Etienne a écopé d'une grosse amende de la part de l'Union des associations européennes de football... tout comme le FC Barcelone.

Ce n'est pas nouveau, mais les instances dirigeantes du football ne pardonnent jamais les excès des supporters. Et l'UEFA ne déroge pas à la règle... En effet, l'association vient de pénaliser lourdement l'ASSE. Lors de son seizième de finale aller d'Europa League à Manchester United, le club stéphanois avait pu compter sur le soutien de ses fans, qui avaient impressionné tout le monde de part... leurs débordements, avec notamment un craquage de nombreux fumigènes. À cause de cet acte réalisé le 16 février à Old Trafford, Sainté prend une amende de 50 000 euros.

Barcelone, de son côté, a écopé d'une sanction de 18 500 euros, suite à l'envahissement de la pelouse du Camp Nou après la fameuse remontada en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le PSG (6-1), le 8 mars dernier.