ASSE : Salibur ne regrette pas son départ avorté à Saint-Etienne

Dans : ASSE, EAG, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’AS Saint-Etienne a obtenu le prêt de Rémy Cabella dans les ultimes heures du mercato. En plus de l’arrivée du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, les Verts auraient pu conclure l’arrivée de Yannis Salibur en provenance de Guingamp. Finalement, l’ailier de 26 ans ne s’est pas entendu financièrement avec Roland Romeyer. Sur BeIN Sports, il est revenu sur ce transfert avorté en espérant que cela ne se reproduise plus à l’avenir.

« C’est la deuxième fois que ça m’arrive après le mois de janvier, c’est le football, c’est la vie. Parfois il y a des choses qu’on espère qui ne se font pas et des choses qu’on n’espère pas et qui se font. Je vais essayer de redoubler d’efforts, aujourd’hui je suis à Guingamp et j’y suis très bien avec ma famille est mes collègues. On va essayer de faire un bout de chemin ensemble » a tempéré le joueur, qui avait déjà été proche de quitter la Bretagne pour Hull City l’année dernière. Le prochain mercato sera peut-être le bon pour celui qui est un homme de base du dispositif offensif d’Antoine Kombouaré…