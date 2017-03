ASSE : Poussé vers la sortie, Cohade a un message pour Galtier

Dans : ASSE, Metz, Ligue 1.

Parmi les joueurs indésirables à l’AS Saint-Etienne en début de saison, certains comme Benjamin Corgnet et Jérémy Clément avaient choisi de rester dans le Forez. Et d’autres avaient préféré fuir, à l’image de Renaud Cohade.

Absent des plans de l’entraîneur Christophe Galtier, le milieu de 32 ans avait décidé de rebondir à Metz. Un choix qu’il ne regrette pas. Car quelques mois plus tard, l’ancien Bordelais ne cache pas son plaisir d’évoluer chez les Grenats et n’éprouve pas la moindre rancune envers le club stéphanois qu’il s’apprête à affronter dimanche (15h). Epanoui, Cohade semble même prêt à remercier Galtier.

« Non. Il n’y a aucune rancœur particulière, a assuré le Messin au Républicain Lorrain. Pas de souci. J’ai passé de bons moments là-bas, j’ai remporté un trophée (Coupe de la Ligue en 2013, ndlr), mais maintenant, je porte le maillot grenat. Il y a eu cette volonté du club de renouveler l’effectif, on a eu des discussions et voilà. Je suis très heureux d’être là maintenant. »

Cohade s’éclate en bas de tableau

« Jouer le maintien ? Ce sont des joies particulières, différentes, mais c’est tout aussi excitant, a-t-il comparé. Avec Valenciennes, je me suis maintenu deux fois à la dernière journée. Si on le fait avant avec Metz, ce sera mieux. » Un point (ou plus) ramené de Saint-Etienne serait un bon résultat pour l’actuel 15e de Ligue 1, qui compte toujours un match en retard à jouer contre l’Olympique Lyonnais.