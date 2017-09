ASSE : Péno ou pas, Bamba se mouille et remercie Diony

Dans : ASSE, Ligue 1, Dijon.

Dans un match entre Dijon et Saint-Etienne qui a surtout vu les Verts tenir le score et la victoire jusqu’au bout, la décision s’est faite sur un pénalty litigieux.

Débordant sur le côté gauche, Jonathan Bamba s’écroule au moment d’entrer dans la surface. Est-il réellement retenu par Fouad Chafik, la faute a-t-elle lieu dans la surface ? C’était discutable et cela a été discuté. Forcément, la révélation offensive des Verts a été interrogée sur cette action qui a fait débat, et il a donné une version la plus objective possible dans les colonnes du Progrès.

« C’est une victoire qui fait du bien à l’équipe. On a été super solide face à une belle équipe de Dijon. On a su faire le dos rond quand il le fallait. Honnêtement, sur le penalty, je sens qu’il (Chafik) me tire l’épaule. Je tombe et c’est l’arbitre qui décide. Sincèrement, je pense qu’il y a faute. Je n’ai pas simulé, et derrière, on marque, tant mieux pour nous. Loïs avait envie de tirer le penalty parce que c’était chez lui. C’est son jardin comme il dit. On a discuté. Il est sympa, il me l’a laissé tirer », a souligné Jonathan Bamba, qui en profite pour faire coup double, passant meilleur buteur des Verts cette saison et propulsant les siens sur le podium.