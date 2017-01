Dans : ASSE, Mercato.

Voilà un surprenant changement de cap dans le dossier Anthony Mounier. Le joueur se prépare à faire ses valises dans l’autre sens quelques jours seulement après avoir été prêté par Bologne. Le motif, la grogne des supporters qui n’en voulait pas, au motif que Mounier est un joueur formé à Lyon et qui a toujours fait savoir qu’il ne portait pas Saint-Etienne dans son cœur. Alors que les dirigeants stéphanois semblaient désireux de passer outre, ils ont fait demi-tour ce lundi et se préparent à négocier la rupture de son prêt. De quoi laisser Pierre Ménès pantois.

« Mounier va repartir de Saint-Etienne, c’est accablant de connerie. Le vestiaire n’en voulait pas également ? La connerie est valable pour tout le monde », a balancé le chroniqueur de Canal+, atterré de voir qu’un joueur validé par la direction et par le staff technique ne soit finalement plus le bienvenu car certains joueurs et supporters n’y sont pas favorables.