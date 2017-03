ASSE : Liverpool pense sérieusement à Ruffier

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

Gardien du fort aussi performant que régulier depuis bientôt une décennie avec Monaco puis Saint-Etienne, Stéphane Ruffier prolonge régulièrement son bail avec une équipe de l’ASSE qui joue tout aussi régulièrement l’Europe.

Désormais sous contrat jusqu’en juin 2021, le portier international est toutefois suivi par plusieurs clubs, et notamment en Angleterre où son profil de gardien physique plait beaucoup. Et selon la presse anglaise, Liverpool serait en train d’envisager sérieusement de se positionner pour le faire venir l’été prochain, alors qu’un problème de longue date a été détecté à ce poste chez les Reds. Simon Mignolet n’a plus la confiance de Jurgen Klopp, qui a donné les clés à Loris Karius, guère plus convaincant.

Une situation qui pourrait provoquer un transfert même si la presse anglaise rappelle qu’à 30 ans, Stéphane Ruffier n’envisagera de venir à Anfield que si le poste de numéro 1 lui est promis. Une option qui pourrait plaire à Jurgen Klopp, qui veut lutter pour le titre la saison prochaine et entend pour cela avoir un dernier rempart solide et expérimenté. Pour le plus grand malheur de l’ASSE, qui pourrait payer avec ce départ le prix fort d’une saison sans Coupe d’Europe au bout…