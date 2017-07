ASSE : Les Verts plutôt que la Premier League, Diony assume

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Transféré de Dijon à l'AS Saint-Etienne au cours de ce mercato d'été, Loïs Diony a justifié son choix de rester en Ligue 1 alors qu'il disposait de pistes à l'étranger.

Depuis le 7 juillet dernier, Loïs Diony est officiellement un joueur de l'ASSE. Débarqué en provenance du DFCO pour 10 millions d'euros, l'avant-centre a paraphé un contrat de quatre ans dans le Forez. Une signature qui en a surpris plus d'un. D'abord parce que le club vert a cassé sa tirelire comme jamais pour le recruter, mais aussi et surtout parce que le joueur formé à Nantes disposait d'opportunités bien plus alléchantes d'un point de vue financier à l'étranger, et notamment en Angleterre. Sauf que le puissant attaquant de 24 ans en a décidé autrement, et il assume complètement.

« Je suis très heureux d’avoir signé à Saint-Etienne. L’ASSE m’a rapidement contacté et montré son intérêt. L’Angleterre fait rêver tout le monde mais confirmer en France, notamment dans un très grand club comme Saint-Etienne, était mon premier choix. C’est une très belle opportunité et cela s’est fait rapidement. J’ai été très heureux que cela aboutisse car mon souhait était de rester en Ligue 1 et progresser. Mon intégration s’est très bien passée, le staff et mes coéquipiers ont été très biens avec moi et je sens que j’ai rattrapé le temps perdu sur ma préparation car je retrouve mon niveau petit à petit », a expliqué, sur le site de son club, Diony, qui espère désormais se donner raison en se montrant décisif sous le maillot de l'ASSE en Ligue 1.