ASSE : Les supporters des Verts sont fous, en voilà la preuve

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le Peuple Vert a une passion totalement folle, dans le bon sens du terme, pour l'AS Saint-Etienne et l'incroyable engouement engendré par l'ASSE partout en France le confirme. S'il fallait un exemple de cette fascination qu'ont certains supporters pour les Verts, c'est Le Progrès qui l'apporte ce mercredi. En effet, depuis quelques heures, deux fans de l'AS Saint-Etienne sont partis à vélo du Vésinet (Yvelines) afin de rejoindre Saint-Etienne où ils assisteront dimanche au match entre les Verts et Metz à Geoffroy-Guichard. Au menu, 550 kilomètres sous une météo qui ne s'annonce pas vraiment clémente, voire même très mauvaise.

Expliquant ce déplacement pour le moins original, Timothée Auffret, 28 ans, initiateur du projet, assume sa passion totale de l'ASSE. « J’y vais cinq à six fois par saison. Toute ma famille supporte l’ASSE. Cette fois, ça a été un peu plus compliqué pour trouver quelqu’un qui m’accompagne à vélo. Je vais aussi voir les rencontres à l’extérieur, comme à Paris, Lorient ou Caen, parfois dans le parcage. Sinon, je regarde le match à la télé, et quand je ne peux pas, je l’enregistre. Sur les huit derniers matches des Verts où j’étais au stade, j’ai vu sept victoires. Je suis un peu le porte-bonheur », annonce ce courageux supporter, qui fera cependant le chemin retour avec son vélo…mais dans un train.