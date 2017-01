ASSE : Le salary-cap coûte une recrue aux Verts

Dans : ASSE, Mercato.

En quête d’un joueur offensif supplémentaire pour compenser les absences et les mauvaises performances de l’attaque stéphanoise, l’ASSE a tenté un joli coup.

Si les contacts ont été positifs, l’argument financier a mis un terme à la possibilité de faire venir Gaël Kakuta. L’ancien grand espoir du football français quand il évoluait à Chelsea, et qui avait fait notamment une pige intéressante à Dijon en 2012, continue de parcourir le monde et se trouve actuellement au Hebei Fortune en Chine. A 25 ans, il se cherche un nouveau point de chute pour revenir en Europe, et Christophe Galtier a tenté de le faire venir dans le Chaudron.

Mais comme l’explique L’Equipe, le volet économique a totalement fait voler en éclats cette possibilité, le salaire chinois de Kakuta ne tenant clairement pas dans le salary-cap imposé par le club du Forez. Le prêt négocié ne pouvait permettre qu’une prise en charge insuffisante de son salaire, et c’est donc le Deportivo La Corogne, qui a fait de plus gros efforts financiers, qui va récupérer le joueur en prêt sans option d’achat, annonce la Cadena Ser.