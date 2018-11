ASSE : Ce bon coup du mercato est dans le flou, il ne s'en cache pas

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Titulaire en défense centrale contre l'OL vendredi au Groupama Stadium, Timothée Kolodziejczak a globalement livré un bon match.

Il faut dire que depuis son arrivée en provenance du Mexique cet été, l’ancien de l’OGC Nice ne déçoit pas. Bien au contraire… De quoi envisager une signature définitive pour celui qui n’est que prêté par les Tigres, en juin prochain ? Interrogé par RTL à ce sujet, Timothée Kolodziejczak a maintenu le flou qui règne autour de sa situation. Pour l’heure, il n’a absolument aucune idée du club dans lequel il jouera la saison prochaine.

« Je ne sais pas si je serai à l’ASSE la saison prochaine. Je me sens bien, mais il peut tout se passer. Je pense à faire une saison pleine. Le reste, on verra… » a lâché, d’un ton assez mystérieux, Timothée Kolodziejczak. Du côté des supporters stéphanois, on espère évidemment que le défenseur de 27 ans signera définitivement dans le Forez. D’autant que Neven Subotic et Loïc Perrin ne sont plus tous jeunes et que les performances du capitaine de l’ASSE inquiètent depuis le début de la saison. Les dirigeants seront donc prévenus. Reste à savoir ce qu’ils feront en temps voulu.