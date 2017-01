ASSE : Le jeu des Verts ennuyeux ? Lemoine est cash

Dans : ASSE, Ligue 1.

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d'une blessure, Fabien Lemoine est désormais revenu à 100%. Mais pendant son absence, il a eu l'occasion de voir que l'ASSE était bien loin d'emballer ses supporters, lesquels contestent la manière peu spectaculaire des Verts. Pour Fabien Lemoine, il est évident que les choses doivent changer en ce début d'année 2017 afin que l'AS Saint-Etienne renoue avec un jeu un peu plus flamboyant.

« On fait six bons premiers mois en Ligue Europa. L'élimination en Coupe de la Ligue est une désillusion. En championnat, le parcours est pour l'instant moyen. Il va falloir prendre des points, remonter au classement. C'est difficile d'expliquer le jeu actuel. Je n'ai pas joué, je ne vais pas tomber sur les uns ou les autres (sic). Il est clair que l'on peut largement faire mieux, amener davantage le danger devant la cage adverse, marquer plus de buts et prendre plus de plaisir. Un joueur est frustré s'il arrache un nul à domicile en souffrant 90 minutes. Il faut retrouver le plaisir de jouer, de gagner. S'il n'y a pas de jeu, on peut éventuellement s'en sortir sur le court terme. Pas sur le long terme, cela ne passe pas. Par le passé, on a fait de bons parcours dans les différentes compétitions parce qu'on produisait du jeu. Il faut retrouver le plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble. C'est dans la tête », a confié, dans Le Progrès, Fabien Lemoine, qui espère que cela se concrétisera dès dimanche en Coupe de France contre Croix, une formation de CFA.