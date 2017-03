ASSE : Geoffroy-Guichard racheté, et si le Peuple Vert décidait ?

Dans : ASSE, Info.

En pourparlers depuis plusieurs semaines, le rachat du Stade Geoffroy-Guichard par l'AS Saint-Etienne se complique peu à peu... Et si un référendum débloquait la situation ?

Dans l'objectif de se développer sportivement et financièrement, l'ASSE s'est mise en tête de racheter le Chaudron. Si une rencontre entre le club du Forez et le maire Gaël Perdriau est prévue le 7 avril prochain à ce propos, la direction verte croit de moins en moins en ses chances. Estimant que Saint-Etienne Métropole n'a pas forcément envie de se séparer de Geoffroy-Guichard, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer lâchent prise petit à petit. Mais la clé du succès, ou de l'échec, pourrait venir des Stéphanois. En effet, deux élues municipales d’opposition communistes vont proposer un référendum sur ce dossier lors du prochain conseil municipal.

« Pour nous, ce sujet ne doit pas se discuter en tête-à-tête entre Roland Romeyer et Gaël Perdriau. Le Chaudron est un patrimoine qui représente Saint-Étienne. Ce stade appartient à la Ville, mais aussi à tous les Stéphanois, qu’ils soient sportifs ou non. Si l’hypothèse d’une vente venait à se confirmer, les Stéphanois doivent être consultés par voie de référendum afin que chacun puisse s’exprimer en connaissance de cause », ont lancé, sur Le Progrès, Marie-Hélène Thomas et Maryse Bianchin, qui, malgré leur opposition vis-à-vis de cette éventuelle vente, proposent une solution pouvant convenir à tout le monde.